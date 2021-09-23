«Да идите вы»: Лолита ответила хейтерам

«Мама помогла мне воспитать прекрасную дочь. Мы победили многие проблемы, которые были у Евочки. Но опять же, если бы я не зарабатывала столько, мы бы их не победили. Мне насрать на людей, которые агрессивно говорят, что я не мать. Да идите вы. Не давайте детям образования, не ищите им врачей. Я на эти вещи не реагирую», – заявила Лолита.