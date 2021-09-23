«Да идите вы»: Лолита ответила хейтерам

Певица Лолита Милявская ответила на обвинения в том, что она плохая мать для своей 21-летней дочери Евы. Как она заявила в YouTube-шоу «Антонимы», благодаря большим заработкам вместе с бабушкой им удалось победить «многие проблемы» наследницы.
Пока знаменитость находится в России, дочка проживает вместе с бабушкой в Киеве. Хоть Лолита и редко видится со своей семьей, она полностью ее обеспечивает.
«Мама помогла мне воспитать прекрасную дочь. Мы победили многие проблемы, которые были у Евочки. Но опять же, если бы я не зарабатывала столько, мы бы их не победили. Мне насрать на людей, которые агрессивно говорят, что я не мать. Да идите вы. Не давайте детям образования, не ищите им врачей. Я на эти вещи не реагирую», – заявила Лолита.
Милявская отметила, что по началу ей сложно было справиться с критикой и однажды даже мать актера Евгения Миронова упрекнула Лолиту в отсутствии материнского инстинкта.
«Она сказала что-то вроде: "Нормальные женщины занимаются детьми..." Я была в шоке, конечно. Но она мама нашего уважаемого артиста, поэтому я ничего не стала отвечать», – рассказала певица.
Последние полтора года оказались для семьи особенно сложными. Несколько лет Лолита не могла посещать Украину из-за запрета на въезд в страну, а ее родные не имели возможности выехать по причине коронавирусных ограничений. Встретиться с дочкой Милявской удалось лишь недавно, в Болгарии. Певица добавила, что сейчас ситуация наладилась и она ощущает себя абсолютно счастливым человеком.