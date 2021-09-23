Диетолог призвала худеющих равняться на Харламова

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева поставила комика Гарика «Бульдога» Харламова в пример всем желающим похудеть. Как отметила эксперт в разговоре с NEWS.ru, стоит равняться на шоумена, который сбросил 17 килограммов, и заняться своим внешним видом.
«Харламов настроился, пришёл к цели, получил результат. Важно его сохранить, для того чтобы изо дня в день он радовал нас своим творчеством, креативным мышлением, внешним видом, на который будут все равняться, приняв для себя решение, что надо тоже что-то делать, чтобы хорошо выглядеть и сохранять такую работоспособность», – подчеркнула собеседница издания, добавив, что юмористу хочется сказать «Браво!».
Эксперт согласилась, что решение Гарика избавиться от лишнего веса является здравым. При этом желание похудеть должно быть продиктовано не только стремлением к лучшему внешнему виду, но и укреплением здоровья.
Королева добавила, что сохранить результат похудения удается не всем, особенно если пытаться похудеть с помощью голодания.
Напомним, что недавно звезда шоу Comedy Club появился в компании актрисы Катерины Ковальчук на открытии собственной сети ресторанов. В интернете давно ходят слухи, что у знаменитостей завязался роман, однако прямых подтверждений этому пока нет – звезды даже не держались за руки в ходе мероприятия.