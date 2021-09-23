Диетолог призвала худеющих равняться на Харламова

«Харламов настроился, пришёл к цели, получил результат. Важно его сохранить, для того чтобы изо дня в день он радовал нас своим творчеством, креативным мышлением, внешним видом, на который будут все равняться, приняв для себя решение, что надо тоже что-то делать, чтобы хорошо выглядеть и сохранять такую работоспособность», – подчеркнула собеседница издания, добавив, что юмористу хочется сказать «Браво!».