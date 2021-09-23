Семью Бельмондо возмутили интимные мемуары его бывшей любовницы

Семья Жан-Поля Бельмондо негативно отреагировала на интимные мемуары его бывшей любовницы. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Фото: Кадр из фильма «Профессионал» Кадр из фильма «Профессионал»

Книга «Жан-Поль. Мой человек из Рио» вышла в издательстве Flammarion 22 сентября. Автор — бразильская актриса Карлос Сотто Майор, которая встречалась с Жан-Полем Бельмондо в 1980-х годах. Мемуары затрагивают отношения с актером, в том числе и интимные.

Книга вышла всего через две недели после того, как Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Адвокат и друг семьи актера Мишель Годест заявил, что в шоке от случившегося. Юрист отметил, что считает публикацию неприличным поступком.

«Вся семья Бельмондо шокирована отношением мадам Сотто Майор. Она шокирована публикацией этой книги всего через несколько дней после смерти Жан-Поля Бельмондо. Это неприлично. Ни один из его товарищей никогда не выносил интимную жизнь с ним на публике», — отметил Годест.

«Я оставлю мадам Сотто Майор лицом к лицу с ее совестью в вопросе ее странного пересказа вещей. Я всегда был очень близок с Жан-Полем и поэтому знаю правду», — добавил юрист.

Годест также отметил, что Сотто Майор встретилась с актером в прошлом году и опубликовала несколько совместных фотографий в социальных сетях. Адвокат считает, что бывшая возлюбленная Бельмондо использовала актера, чтобы напомнить о себе в СМИ.