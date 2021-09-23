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Игорь Крутой официально признал внебрачного ребенка

РИА "ФедералПресс"иещё 1
23 сентября 2021

Композитор впервые рассказал, что у него есть внебрачный сын Яков Мирошников. «Мальчику» уже 30 лет. В программе «Судьба человека» Крутой признался, что сын сам связался с ним, а теперь купается в лучах его славы

Игорь Крутой официально признал внебрачного ребенка
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.comKomsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com

«Я твой сын», – так сказал 30-летний Яков Крутому по телефону.

Звезды привыкли слышать байки о внебрачных детях, а потому композитор не стал бросаться в объятия неожиданного наследника. Он его выслушал и настоял на ДНК-тесте. Оказалось, парень не врет.

Крутой признал взрослого ребенка и начал поддерживать с ним отношения. Игорь подарил Якову особняк в Крекшино, двухкомнатную квартиру в Москве и БМВ. А мужчина в свою очередь взял фамилию звездного папы.

Мать Якова была обычным продавцом. Ее звали Ирина, в живых нет давно. Роман с Крутым был мимолетным. Мальчика воспитывал ее новый мужчина Сергей Мирошников.

«Сын вдруг сменил родителя», – сетовал отец Якова

. Теперь он хочет вернуть недвижимость, которую тоже дарил наследнику. Ранее Игорь Крутой рассказал, как стал знаменитым и успешным. «ФедералПресс» писал, кто всегда был рядом.

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