Игорь Крутой официально признал внебрачного ребенка

Композитор впервые рассказал, что у него есть внебрачный сын Яков Мирошников. «Мальчику» уже 30 лет. В программе «Судьба человека» Крутой признался, что сын сам связался с ним, а теперь купается в лучах его славы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com

«Я твой сын», – так сказал 30-летний Яков Крутому по телефону.

Звезды привыкли слышать байки о внебрачных детях, а потому композитор не стал бросаться в объятия неожиданного наследника. Он его выслушал и настоял на ДНК-тесте. Оказалось, парень не врет.

Крутой признал взрослого ребенка и начал поддерживать с ним отношения. Игорь подарил Якову особняк в Крекшино, двухкомнатную квартиру в Москве и БМВ. А мужчина в свою очередь взял фамилию звездного папы.

Мать Якова была обычным продавцом. Ее звали Ирина, в живых нет давно. Роман с Крутым был мимолетным. Мальчика воспитывал ее новый мужчина Сергей Мирошников.

«Сын вдруг сменил родителя», – сетовал отец Якова