Игорь Крутой официально признал внебрачного ребенка

Композитор впервые рассказал, что у него есть внебрачный сын Яков Мирошников. «Мальчику» уже 30 лет. В программе «Судьба человека» Крутой признался, что сын сам связался с ним, а теперь купается в лучах его славы
«Я твой сын», – так сказал 30-летний Яков Крутому по телефону.
Звезды привыкли слышать байки о внебрачных детях, а потому композитор не стал бросаться в объятия неожиданного наследника. Он его выслушал и настоял на ДНК-тесте. Оказалось, парень не врет.
Крутой признал взрослого ребенка и начал поддерживать с ним отношения. Игорь подарил Якову особняк в Крекшино, двухкомнатную квартиру в Москве и БМВ. А мужчина в свою очередь взял фамилию звездного папы.
Мать Якова была обычным продавцом. Ее звали Ирина, в живых нет давно. Роман с Крутым был мимолетным. Мальчика воспитывал ее новый мужчина Сергей Мирошников.
«Сын вдруг сменил родителя», – сетовал отец Якова
. Теперь он хочет вернуть недвижимость, которую тоже дарил наследнику. Ранее Игорь Крутой рассказал, как стал знаменитым и успешным. «ФедералПресс» писал, кто всегда был рядом.