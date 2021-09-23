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Супермодель бросила шоу-бизнес из-за провальной операции

Ювелина Бернст
1 час назад

Супермодель Линда Евангелиста не появлялась в крупных рекламных кампаниях с 2015 года. Причиной этому стала неудачная липосакция. Подробно об этом она рассказала в своем новом посте в Instagram.

Супермодель бросила шоу-бизнес из-за провальной операции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Моим подписчикам, которые задавались вопросом, почему я не работаю, пока карьера моих сверстников процветает, отвечаю: причина в том, что я была жестоко обезображена процедурой аппаратной липосакции Zeltiq CoolSculpting, эффект от которой был прямо противоположный обещанному".

Линда отметила, что у нее развилась парадоксальная жировая гиперплазия (ЛАГ), о риске возникновения которой ее не предупреждали врачи.

Евангелиста утверждает, что процедура Zeltiq добавила ей жировых клеток, а не убрала их. Теперь ее тело выглядит "неузнаваемо", из-за чего модель впала в депрессию. Супермодель планирует судиться с клиникой.

Шоу-бизнес,Линда Евангелиста,
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