Супермодель бросила шоу-бизнес из-за провальной операции

Супермодель Линда Евангелиста не появлялась в крупных рекламных кампаниях с 2015 года. Причиной этому стала неудачная липосакция. Подробно об этом она рассказала в своем новом посте в Instagram.

"Моим подписчикам, которые задавались вопросом, почему я не работаю, пока карьера моих сверстников процветает, отвечаю: причина в том, что я была жестоко обезображена процедурой аппаратной липосакции Zeltiq CoolSculpting, эффект от которой был прямо противоположный обещанному".

Линда отметила, что у нее развилась парадоксальная жировая гиперплазия (ЛАГ), о риске возникновения которой ее не предупреждали врачи.