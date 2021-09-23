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Джанабаева и Брежнева пропустили семейный праздник Меладзе

Анна Безрукова
1 час назад

Дочь Валерия Меладзе выложила в интернет видеоролик с праздника, организованного в честь бабушки. Подписчиков девушки удивило, что на торжестве отсутствовали Альбина Джанабаева и Вера Брежнева.

Джанабаева и Брежнева пропустили семейный праздник Меладзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матери Константина и Валерия Меладзе недавно исполнилось 87 лет. Ее сыновья-музыканты не могли пропустить столь важное событие. Они устроили для женщины праздничный ужин в ресторане. На торжество пригласили только членов семьи, сообщает СтарХит.

Кадры с мероприятия в интернете опубликовала дочь Валерия Арина. На них мать артистов задувает свечи на праздничном торте в окружении членов семьи.

«87 лет бабуле, 59 лет в браке», — подписала ролик Арина.

При этом многих подписчиков смутило, что Вера Брежнева и Альбина Джанабаева не пришли на праздник. Они считают, что певиц просто не пригласили на мероприятие. Известно, что дети Валерия Меладзе не имеют никаких отношений с его нынешней супругой. Дочери так и не смогли принять тот факт, что их отец в течение многих лет изменял их матери с Альбиной.

О том, как родственники Меладзе относятся к Вере Брежневой, информации мало. И певица, и композитор уже давно не дают никаких комментариев о своей личной жизни. Только иногда Вера признается в любви супругу в социальных сетях, при этом подчеркивая, что ей очень повезло.

Следует отметить, что и за Джанабаевой, и за Брежневой давно закрепился статус разлучниц. Их постоянно критикуют пользователи интернета, но Альбина и Вера не обращают никакого внимания на хейтеров.

Шоу-бизнес,Вера Брежнева,Валерий Меладзе,Альбина Джанабаева,StarHit,
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