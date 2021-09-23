Певица Штурм рассказала об угрозах вышедшего из тюрьмы зятя

Певица Наталья Штурм рассказала, что за ней и ее семьей охотится муж дочери Елены. Мужчину зовут Моше Якубов, недавно он вышел из тюрьмы. Как заявила звезда 90-х в эфире «Пусть говорят» на Первом канале, супруг наследницы грозится забрать сына Даниэля.

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По словам Штурм, Елена познакомилась с еврейским парнем в социальной сети. Девушка забеременела, после чего Моше, который сам называет себя «Юриком», женился на ней, несмотря на протесты религиозной семьи. Однако почти сразу после рождения мужчину посадили в тюрьму.

Дочь Натальи не стала ждать выхода супруга из тюрьмы и нашла нового ухажера, от которого беременна сейчас. Якубов же после освобождения, по признанию артистки, слетел с катушек – несколько раз нападал на мать своего ребенка. Сейчас Моше намерен забрать сына и постоянно сыплет угрозами в сторону семьи Штурм.

«Угрожает мне с прошлого года. После отсидки он остался в Будапеште, а я вернулась в Москву. Его бомбануло в октябре: бойся выходить на улицу, приедут люди, заберут Даниэля», – рассказала Штурм.

Кроме того, мужчина заявлял, что хотел заказать и саму Наталью. Мать с дочкой боятся за свою жизнь. Усложняет ситуацию и тот факт, что Моше и Елена до сих пор женаты, а значит, Якубов имеет право на ребенка. Сейчас Штурм заняты поиском хороших юристов.