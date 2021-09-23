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Брат Кузьмина рассказал о тайных развлечениях Пугачевой с музыкантом

Анна Безрукова
26 минут назад

Брат известного музыканта Владимира Кузьмина Александр вспомнил, как его родственник и Алла Пугачева вместе весело провели время в государственном пансионате на Истре. Обычные люди в те годы попасть в это заведение не могли. Он сопровождал артистов в той поездке, сообщает teleprogramma.pro.

Брат Кузьмина рассказал о тайных развлечениях Пугачевой с музыкантом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следует отметить, что творческий дуэт Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина более тридцати лет назад покорил меломанов всего постсоветского пространства. Их песня «Две звезды» была очень популярной, а сами артисты в жизни были друзьями. В различных встречах и поездках с ними тогда часто находился и младший брат Владимира.

«Наша поездка прошла втайне от третьего супруга Пугачевой Евгения Болдина. Ему не нравился творческий дуэт Аллы с Владимиром», — отметил Александр Кузьмин о поездке музыкантов в пансионат на Истре.

Также Александр рассказал, что вопрос с пансионатом тогда решил руководитель группы «Рецитал» Александр Юдов. В учреждении они отпраздновали 31-й день рождения Владимира Кузьмина. Как пояснил брат музыканта, они катались на лодках и гуляли до самого рассвета.

Напомним, что Алла Пугачева и Евгений Болдин находились в официальном браке с 1985 по 1993 год. Но в СМИ в то время распространялись слухи о романе артистки с музыкантом Владимиром Кузьминым.

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