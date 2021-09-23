В истории с тайным ребенком Королевой появились новые факты

«Комсомольская правда» рассказала, что ребенок, которого в «Секрете на миллион» назвали внебрачной дочерью певицы Наташи Королевой, на самом деле может оказаться сыном ее подруги из Майами.

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О внебрачной дочери Королева рассказала в эфире программы «Секрет на миллион».

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«Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. И сделала ему подарок в виде на данный момент уже прекрасной девочки, дочки, а на тот момент я подарила ему свою яйцеклетку», - заявила певица.

Королева отмечала, что ее друг - киевлянин, который переехал в США и достиг «невероятных успехов» в IT-индустрии.

«Его самая большая мечта была иметь детей. < > Произошла юношеская травма в его отношениях с женским полом. У него нестандартные отношения, обычным способом [иметь детей] было бы невозможно», - отмечала она.

Певица заявила, что ни ее муж Сергей Глушко, ни остальные члены семьи не знали о дочери. Сейчас, по словам Королевой, девочке почти два года.

В эфире программы показали фотографии, на которых Королева якобы запечатлена с дочерью.

По данным «КП», снимки действительно были сделаны в США - на пляже в Майами, неподалеку от дома, где живет мать Королевой.

«Вот только не в прошлом году, а, скорее всего, годом ранее. Если быть точными – 13 января 2019 года. И на руках у Наташи, по-видимому, не ее внебрачная дочь, а двухмесячный мальчик», - подчеркивает издание.

Газета пришла к выводу, что этот мальчик - сын владелицы спа-салона в Майами, с которой дружит Королева. «КП» проанализировала соцсети Королевой и ее друзей и выяснила, что в тот день Королева, ее мама, сын, муж и несколько друзей (включая владелицу салона) отправились на пляж.

Газета нашла видео и фотографии, на которых присутствуют семья и друзья певицы, видна детская коляска, а сама Королева одета так же, как и на показанном в «Секрете на миллион» снимке. Мужчины, который мог бы быть отцом ребенка, на этих фото и записях нет.

«КП» сравнила фотографии из аккаунтов друзей певицы и пришла к выводу, что коляска принадлежит именно владелице салона - она публиковала с ней отдельные снимки и рассказывала о своем материнстве.