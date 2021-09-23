Бывшая жена Мамаева рассказала об изменах футболиста

"Павел дарит тебе подарки, оформляет на тебя машины, планирует отпуск, планирует покупку дома. И при этом снимает проституток за границей, думая, что об этом никто не узнает", - сказала Алана на YouTube-канале "Лучше — правду с Суреном Каграмановым".

Мамаев с супругой прожили в браке восемь лет. У них есть общая дочь. Пара развелась в апреле 2021 года. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов. Алана неоднократно обвиняла бывшего футболиста сборной России в изменах. Мамаев выступает за "Ростов" с 2019 года.