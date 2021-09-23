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Алана Мамаева рассказала, что ее бывший муж Павел пользовался услугами проституток

Газета.Ru
19 минут назад

Алана Мамаева, бывшая жена футболиста "Ростова" Павла Мамаева, рассказала об изменах футболиста.

Бывшая жена Мамаева рассказала об изменах футболиста
Фото: InstagramInstagram

"Павел дарит тебе подарки, оформляет на тебя машины, планирует отпуск, планирует покупку дома. И при этом снимает проституток за границей, думая, что об этом никто не узнает", - сказала Алана на YouTube-канале "Лучше — правду с Суреном Каграмановым".

Мамаев с супругой прожили в браке восемь лет. У них есть общая дочь. Пара развелась в апреле 2021 года. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов. Алана неоднократно обвиняла бывшего футболиста сборной России в изменах. Мамаев выступает за "Ростов" с 2019 года.

Алана Мамаева назвала условия разговора с бывшим мужем

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) хавбек сыграл в пяти матчах и не отметился результативными действиями. Ранее юрист, защищающий интересы Павла Мамаева, Лилия Петрик рассказала, как ее клиент будет делить имущество с экс-супругой Аланой Мамаевой.