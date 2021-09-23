Более 50 тысяч: Соседов высказался о пенсии Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов опроверг недавнее заявление певицы Лолиты Милявской о том, что настоящий размер пенсии Аллы Пугачевой составляет 46 тысяч рублей. По его словам, Примадонна российской эстрады со всеми ее заслугами получает минимум 50 тысяч рублей ежемесячно, сообщает Teleprogramma.pro.

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«Она получает более 50 тыс. рублей. Тридцать тысяч ей начисляется за звание народной артистки СССР и еще 23 тыс. — за иные заслуги. Примерно 53 тыс. рублей получает Алла Пугачева каждый месяц от государства», — отметил Соседов.

Также критик добавил, что не согласен с тем, что артисты должны получать такие большие пенсии, поскольку могут иметь зарплату за не такую, как у обычных людей, работу. Артисты, кроме прочего, зарабатывают гонорары, которые они могут копить. А пенсия — это совсем другое, и она не должна рассчитываться из гонораров, полагает критик.

Кроме этого, Сергей Соседов высказал мнение, что пенсии у всех людей, вне зависимости от их профессий, должны быть одинаковыми.

«Моя мама в месяц получала по 300–350 рублей в Советском Союзе. Но она и работала в две смены. Она инженер-техник и трудилась на предприятии. У нее большой стаж, выслуга лет. Она также ветеран труда. У нее в настоящее время пенсия 23 тыс. рублей» — рассказал музыкальный критик.

Ранее Лолита Милявская впервые назвала истинный размер пенсии Аллы Пугачевой. По словам артистки, они близкие подруги, поэтому ей точно известно, какую сумму начислили Примадонне.