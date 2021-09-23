Более 50 тысяч: Соседов высказался о пенсии Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов опроверг недавнее заявление певицы Лолиты Милявской о том, что настоящий размер пенсии Аллы Пугачевой составляет 46 тысяч рублей. По его словам, Примадонна российской эстрады со всеми ее заслугами получает минимум 50 тысяч рублей ежемесячно, сообщает Teleprogramma.pro.
«Она получает более 50 тыс. рублей. Тридцать тысяч ей начисляется за звание народной артистки СССР и еще 23 тыс. — за иные заслуги. Примерно 53 тыс. рублей получает Алла Пугачева каждый месяц от государства», — отметил Соседов.
Также критик добавил, что не согласен с тем, что артисты должны получать такие большие пенсии, поскольку могут иметь зарплату за не такую, как у обычных людей, работу. Артисты, кроме прочего, зарабатывают гонорары, которые они могут копить. А пенсия — это совсем другое, и она не должна рассчитываться из гонораров, полагает критик.
Кроме этого, Сергей Соседов высказал мнение, что пенсии у всех людей, вне зависимости от их профессий, должны быть одинаковыми.
«Моя мама в месяц получала по 300–350 рублей в Советском Союзе. Но она и работала в две смены. Она инженер-техник и трудилась на предприятии. У нее большой стаж, выслуга лет. Она также ветеран труда. У нее в настоящее время пенсия 23 тыс. рублей» — рассказал музыкальный критик.
Ранее Лолита Милявская впервые назвала истинный размер пенсии Аллы Пугачевой. По словам артистки, они близкие подруги, поэтому ей точно известно, какую сумму начислили Примадонне.
Также Милявская в шоу «Антонимы» озвучила и размер своей пенсии — 23 тыс. рублей. При этом артистка заявила, что Алла Пугачева получает в два раза больше.