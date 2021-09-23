В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Телеведущую Бородину уличили в плагиате

Алиса Селезнёва
19 минут назад

Писательница Карина Доронина заявила, что телеведущая Ксения Бородина использовала в своем посте в соцсетях ее высказывание, не указав авторство. Об этом он заявила в Instagram.

Телеведущую Бородину уличили в плагиате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной скандала стал пост Бородиной, в котором она рассуждает об отношениях мужчин и женщин.

«Что нужно женщинам? Чтобы им позволили быть женщинами. Быть, именно быть, а не казаться. Женщинам надо помогать. Начиная с мелочей, заканчивая серьезными вопросами. Если ты, конечно, способен помочь решить проблемы, но если нет, имей достоинство признать это и уйти, не создавая новых. Холить, лелеять, беречь, заботиться нужно. Не топя женщину в соплях/слюнях, а согревая теплом рук и правдивых слов. Позволять капризничать хоть иногда, позволять посумасбродить, тонко чувствуя грань, не давая садиться на шею», - написала телеведущая.

При этом Карина Доронина утверждает, что эти слова и мысли принадлежат ей и были написаны еще в 2019 году.

«Как жаль, что известные люди копируют мои слова точь-в-точь, не парясь по поводу авторского права», - пожаловалась она.

Доронина также отметила, что уже не верит в то, что в профилях медийных личностей «свои тексты и мысли». Она назвала действия Бородиной «позорищем» и заметила, что «раскатывала бы плагиаторов», если бы было на это время.

Ранее интернет-пользователи обвинили Бородину в лицемерии: они заявили, что раньше ведущая критиковала эскорт-услуги, а после развода сама проводит время с «эскортницами». Подруга Бородиной Инесса Шевчук вступилась за телеведущую, подчеркнув, что слухи о работе девушек в эскорте чаще всего не соответствуют действительности, а распространяют их завистники.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители