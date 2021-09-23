Телеведущую Бородину уличили в плагиате

Писательница Карина Доронина заявила, что телеведущая Ксения Бородина использовала в своем посте в соцсетях ее высказывание, не указав авторство. Об этом он заявила в Instagram.

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Причиной скандала стал пост Бородиной, в котором она рассуждает об отношениях мужчин и женщин.

«Что нужно женщинам? Чтобы им позволили быть женщинами. Быть, именно быть, а не казаться. Женщинам надо помогать. Начиная с мелочей, заканчивая серьезными вопросами. Если ты, конечно, способен помочь решить проблемы, но если нет, имей достоинство признать это и уйти, не создавая новых. Холить, лелеять, беречь, заботиться нужно. Не топя женщину в соплях/слюнях, а согревая теплом рук и правдивых слов. Позволять капризничать хоть иногда, позволять посумасбродить, тонко чувствуя грань, не давая садиться на шею», - написала телеведущая.

При этом Карина Доронина утверждает, что эти слова и мысли принадлежат ей и были написаны еще в 2019 году.

«Как жаль, что известные люди копируют мои слова точь-в-точь, не парясь по поводу авторского права», - пожаловалась она.

Доронина также отметила, что уже не верит в то, что в профилях медийных личностей «свои тексты и мысли». Она назвала действия Бородиной «позорищем» и заметила, что «раскатывала бы плагиаторов», если бы было на это время.