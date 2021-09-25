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Сара Джессика Паркер отреагировала на смерть актера "Секса в большом городе"

Газета.Ruиещё 3
38 минут назад

Сара Джессика Паркер, исполнившая главную роль в сериале "Секс в большом городе" - журналистки Кэрри Брэдшоу, отреагировала в Instagram на смерть коллеги по съемочной площадке Уилли Гарсона, сыгравшего близкого друга Кэри Стэнфорда Блэтча.

Сара Джессика Паркер отреагировала на смерть коллеги
Фото: Kirsty Wigglesworth/APKirsty Wigglesworth/AP

"Это было невыносимо. Иногда молчание тоже заявление. [Заявление] о значимости. О боли. О масштабе потери более чем 30-летней дружбы. Уилли, я буду скучать по тебе", - написала Паркер.

Ранее звезда "Секса в большом городе" Синтия Никсон (Миранда Хоббс) прокомментировала смерть Гарсона в Twitter. Она также отметила, что грустит по умершему актеру, который был "источником света, дружбы и мудрости шоу-бизнеса".

О смерти Уилли Гарсона стало известно 22 сентября. 57-летний Гарсон также снялся в сериалах "Друзья" и "Белый воротничок". Он играл эпизодические роли в фильмах "День сурка", "Быть Джоном Малковичем" и других.

Шоу-бизнес,Миранда Хоббс,Уилли Гарсон,Сара Паркер,Синтия Никсон,Кэрри Брэдшоу,
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