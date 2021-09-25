Сара Джессика Паркер отреагировала на смерть коллеги

Сара Джессика Паркер, исполнившая главную роль в сериале "Секс в большом городе" - журналистки Кэрри Брэдшоу, отреагировала в Instagram на смерть коллеги по съемочной площадке Уилли Гарсона, сыгравшего близкого друга Кэри Стэнфорда Блэтча.
"Это было невыносимо. Иногда молчание тоже заявление. [Заявление] о значимости. О боли. О масштабе потери более чем 30-летней дружбы. Уилли, я буду скучать по тебе", - написала Паркер.
Ранее звезда "Секса в большом городе" Синтия Никсон (Миранда Хоббс) прокомментировала смерть Гарсона в Twitter. Она также отметила, что грустит по умершему актеру, который был "источником света, дружбы и мудрости шоу-бизнеса".
О смерти Уилли Гарсона стало известно 22 сентября. 57-летний Гарсон также снялся в сериалах "Друзья" и "Белый воротничок". Он играл эпизодические роли в фильмах "День сурка", "Быть Джоном Малковичем" и других.