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Клава Кока экстренно госпитализирована в больницу!

Popcake.tvиещё 1
9 часов назад

Популярная российская певица Клава Кока сегодня вечером была экстренно госпитализирована в городскую больницу. Девушка в подробности своего самочувствия вдаваться не стала, лишь опубликовала пару сторис на своей странице в Инстаграм, где показала себя, лежащую под капельницей.

Клава Кока экстренно госпитализирована
Фото: InstagramInstagram

«Вот, что бывает, когда работаешь 24 на 7»,
— подписала публикацию девушка.

Вероятнее всего у Клавы случилось обыкновенное переутомление. В последнее время певица рассказывала о том, что в сутки ей удается поспать буквально пару часов, и чаще всего это проходит в самолетах или машине. Разумеется, с таким трудным графиком и бешеным ритмом жизни легко растратить все силы и угодить в больничную койку.

Уже несколько лет Клава Кока является одним из главных хитмейкеров страны. За несколько лет работы ей удалось записать совместные треки с самыми известными артистами шоу-бизнеса, сделать ремейки на старые песни, выпустить альбом и заключить сотрудничество со многими брендами.

Мы будем надеяться, что Клава одумается и даст себе немного времени на отдых, чтобы восстановить свой организм!

Шоу-бизнес,Клава Кока,
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