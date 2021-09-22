Алана Мамаева назвала условия разговора с бывшим мужем

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева обвинила его в алкогольной зависимости и проблемах с психикой. Об этом она заявила в Youtube-шоу «Лучше – правду».

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Алана Мамаева заявила, что закончила все отношения с бывшим мужем и сейчас общается с ним только через адвокатов.

«Несмотря на то, что нам все равно придется общаться, у нас общая дочь, пока он не в адеквате, пока он не пройдет лечение, не поборет алкогольную зависимость, пока он не станет хоть чуть-чуть адекватным я с ним даже разговаривать не хочу», - сказала она.

По словам Мамаевой, Павел «реально не в себе», у него «что-то не то с головой», и ему необходимо «пройти какую-то психиатрическую экспертизу».

Алана отметила, что не только она, но и другие люди обращали внимание на проблемы с психикой у Павла.

Алана и Павел Мамаевы развелись в апреле 2021 года после 7 лет брака. Причиной стали измены футболиста, которые супруга не смогла простить. Пара воспитывала общую дочь Алису и сына Мамаевой от первого брака Алекса.

В июле Алана Мамаева обратилась в суд с требованием, чтобы бывший муж выплачивал ей алименты в размере 25% его доходов.