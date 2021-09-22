Бузова - о Тарасове: все бывшие кормятся за счет моей фамилии

«Очень странно, что меня всегда в этом обвиняли, а выходит, что в своем глазу бревна не видишь, в чужом соринку замечаешь. У него дети, и я так понимаю, что нужно кормить семью, так что пускай это останется на его совести. Заметьте, я не дала ни одного интервью по поводу прошлого расставания, а все бывшие кормятся за счет моей фамилии. Мне не жалко, главное, чтобы люди были счастливы и здоровы. И если Дима нуждается в деньгах и это единственный способ заработка, то пусть», — сказала Бузова.