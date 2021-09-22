В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Бузова - о Тарасове: все бывшие кормятся за счет моей фамилии

Газета.Ruиещё 3
13 часов назад

Телеведущая и певица Ольга Бузова, комментируя решение своего бывшего мужа, футболиста «Велеса» Дмитрия Тарасова, использовать ее фотографии для рекламы своего курса счастливой семейной жизни, заявила, что все ее бывшие «кормятся за счет ее фамилии». Слова певицы передает Sport24.

Бузова - о Тарасове: все бывшие кормятся за счет моей фамилии
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look PressDmitry Golubovich/Global Look Press

Бузова заявила, что Тарасов развелся с ней из-за того, что она часто сидела в Instagram, но сейчас он сам стал блогером. Певица отметила, что на ее странице в Instagram насчитывается 23 млн подписчиков.

«Очень странно, что меня всегда в этом обвиняли, а выходит, что в своем глазу бревна не видишь, в чужом соринку замечаешь. У него дети, и я так понимаю, что нужно кормить семью, так что пускай это останется на его совести. Заметьте, я не дала ни одного интервью по поводу прошлого расставания, а все бывшие кормятся за счет моей фамилии. Мне не жалко, главное, чтобы люди были счастливы и здоровы. И если Дима нуждается в деньгах и это единственный способ заработка, то пусть», — сказала Бузова.

Напомним, пара официально развелась 30 декабря 2016 года.

Ранее Дмитрий Тарасов рассказал о причине его развода с певицей Ольгой Бузовой.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители