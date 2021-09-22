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Гузеева рассказала о слезах в гримерке после съемок «Давай поженимся»

Елена Прошина
26 минут назад

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что иногда плачет в гримерке после съемок шоу «Давай поженимся» для Первого канала. Как рассказала актриса в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой», в течение всех 14 сезонов передачи создатели сталкивались «с адовым производством» и участниками, которые переходили границы.

Гузеева рассказала о слезах в гримерке после съемок «Давай поженимся»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гузеева отметила, что на съемочной площадке ей приходится контролировать свои эмоции. Телеведущая пояснила, что предпочитает не делить людей на хороших и плохих, однако порой гости оскорбляли ее своим поведением.

«Да, я тоже живой человек. Возможно, его спровоцировала я, а может быть это характер у человека такой. Сдерживаю себя, так как без этого программа бы не просуществовала столько лет», – заявила телеведущая.

Кроме того, по признанию Гузеевой, она позволяет себе заплакать в гримерке из-за событий, которые происходят во время съемок и трогают ее до глубины души.

Также в интервью Гузеева высказалась и по теме домогательств в шоу-бизнесе. Телеведущая заявила, что у таких преступлений «нет срока давности», поскольку пострадавшая женщина не забывает этих событий. При этом порой юным актрисам сложно противостоять распускающим руки режиссерам после того, как их утверждают на желанную роль.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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