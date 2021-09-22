Гузеева рассказала о слезах в гримерке после съемок «Давай поженимся»

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что иногда плачет в гримерке после съемок шоу «Давай поженимся» для Первого канала. Как рассказала актриса в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой», в течение всех 14 сезонов передачи создатели сталкивались «с адовым производством» и участниками, которые переходили границы.
Гузеева отметила, что на съемочной площадке ей приходится контролировать свои эмоции. Телеведущая пояснила, что предпочитает не делить людей на хороших и плохих, однако порой гости оскорбляли ее своим поведением.
«Да, я тоже живой человек. Возможно, его спровоцировала я, а может быть это характер у человека такой. Сдерживаю себя, так как без этого программа бы не просуществовала столько лет», – заявила телеведущая.
Кроме того, по признанию Гузеевой, она позволяет себе заплакать в гримерке из-за событий, которые происходят во время съемок и трогают ее до глубины души.
Также в интервью Гузеева высказалась и по теме домогательств в шоу-бизнесе. Телеведущая заявила, что у таких преступлений «нет срока давности», поскольку пострадавшая женщина не забывает этих событий. При этом порой юным актрисам сложно противостоять распускающим руки режиссерам после того, как их утверждают на желанную роль.