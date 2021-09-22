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«Кровати не было»: Тодоренко пожаловалась на первые страшные месяцы жизни в Москве

WMJ.ru
4 часа назад

Телеведущая написала эмоциональные посты о страхах после переезда в столицу.

Тодоренко пожаловалась на первые месяцы жизни в Москве
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Регина Тодоренко поделилась архивным фото с сыном и супругом, а затем решила рассказать, что ее вдохновляет и дает силы. Рассказывая о своей жизни, она вспомнила о первых тяжелых месяцах в Москве, когда только переехала в столицу и начала работать. Оказалось, что певица не могла себе даже позволить жить в городе, поэтому снимала жилье за его пределами. В ее комнате «не было кровати», а «спать приходилось на матрасе». Несмотря на сложности, Регина продолжала работать и мечтать о будущем. В 2015 году она получила свой первый крупный гонорар, которому была безмерно рада.

Сейчас, конечно, ситуация изменилась. Только недавно Регина похвасталась интерьером новой квартиры, которую купила сама. В каждой комнате установлены панорамные окна. Кухня соединена с уютной гостиной, а рядом со спальней расположена огромная гардеробная. Ведущая успела показать и роскошную ванную, коридор и часть их с Владом спальни.

К слову, недавно мы писали, что Тодоренко с 2-летним сыном от Топалова прогулялись в одинаковых тренчах. Долгожданному сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова Михаилу через несколько месяцев исполнится 3 года. Ведущая уже сейчас задумалась, на какие кружки отдать сына. Регина хочет, чтобы ребенок занимался творчеством и развивался в нескольких направлениях сразу.

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