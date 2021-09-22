Тодоренко пожаловалась на первые месяцы жизни в Москве

Регина Тодоренко поделилась архивным фото с сыном и супругом, а затем решила рассказать, что ее вдохновляет и дает силы. Рассказывая о своей жизни, она вспомнила о первых тяжелых месяцах в Москве, когда только переехала в столицу и начала работать. Оказалось, что певица не могла себе даже позволить жить в городе, поэтому снимала жилье за его пределами. В ее комнате «не было кровати», а «спать приходилось на матрасе». Несмотря на сложности, Регина продолжала работать и мечтать о будущем. В 2015 году она получила свой первый крупный гонорар, которому была безмерно рада.