Наташу Королеву уличили в подлоге с чужим ребенком

Поклонники Наташи Королевой уличили ее в том, что в передаче «Секрет на миллион» она выдала чужого ребенка за свою внебрачную дочь, рожденную суррогатной матерью для ее друга-гея.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В эфире она продемонстрировала фото и видео, на которых она держит на руках свою «двухмесячную дочь». Королева утверждает, что девочка родилась в октябре 2019 года, а встретила певица малышку в Майами в январе 2020 года.

Снимки действительно были сделаны на пляже, передает kp.ru, однако, скорее всего, годом ранее. Фанаты предположили, что на руках у Королевой двухмесячный мальчик Мартин – сын ее подруги Александры Петрич, владелицы спа-салона в Майами. В сети нашли фотографии и видео с Королевой в той же одежде и локации, что и на фото с «дочкой», но сделанные в начале 2019 года. Рядом с ней Мартина, а муж, танцовщик Сергей Глушко, катает коляску Мартины.

Малыша Мартина родила от гражданского мужа Рустама Каримова, бывшего артиста цирка Cirque du Soleil, который сейчас работает массажистом.

На других снимках с подросшей девочкой фанаты узнали старые снимки племянницы Королевой Софьи.