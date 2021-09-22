Актер Петров провел экскурсию по своей квартире

«Я всегда мечтал, чтобы у меня была очень открытая квартира. Когда смотришь американское или европейское кино, ты понимаешь, что у них все отличается, все совершенно по-другому. Вот мне хотелось такое жилье. Также я с детства мечтал о втором этаже в квартире. Думаю, это тоже навеяно американской культурой, голливудскими фильмами»», – рассказал петров.

«Стася очень долго ходила и выбирала диван. Это ее любимый цвет. Мне кажется, что она относится к этому дивану как к живому. Если увидит на нем хотя бы крошку, будет скандал», – рассказал артист.

На втором этаже находится спальня актера, которая значительно меньше комнат первого этажа. Место там нашлось лишь для кровати и телевизора, однако из комнаты открывается вид на веранду. Ее жильцы называют изюминкой квартиры, поскольку отдыхать на ней можно как зимой, так и летом. Актер специально разбил зону на две части, одна из которых застеклена для отдыха в непогоду, а вторая оборудована для посиделок в теплое время года.