Актер Петров провел экскурсию по своей квартире

Актер Александр Петров провел экскурсию по своей новой двухуровневой квартире с обширной террасой. Дома в гостях у артиста и его возлюбленной Стаси Милославской побывали журналисты AD Russia.
При выборе квартиры, по словам актера, отталкивался не от роскошности жилья, а от удобства и особенностей планировки.
«Я всегда мечтал, чтобы у меня была очень открытая квартира. Когда смотришь американское или европейское кино, ты понимаешь, что у них все отличается, все совершенно по-другому. Вот мне хотелось такое жилье. Также я с детства мечтал о втором этаже в квартире. Думаю, это тоже навеяно американской культурой, голливудскими фильмами»», – рассказал петров.
На первом этаже в доме Петрова расположилась огромная гостиная в спокойных тонах, кухня, ванная комната и сауна. Причем в гостевой зоне он особое внимание обратил на диван.
«Стася очень долго ходила и выбирала диван. Это ее любимый цвет. Мне кажется, что она относится к этому дивану как к живому. Если увидит на нем хотя бы крошку, будет скандал», – рассказал артист.
На втором этаже находится спальня актера, которая значительно меньше комнат первого этажа. Место там нашлось лишь для кровати и телевизора, однако из комнаты открывается вид на веранду. Ее жильцы называют изюминкой квартиры, поскольку отдыхать на ней можно как зимой, так и летом. Актер специально разбил зону на две части, одна из которых застеклена для отдыха в непогоду, а вторая оборудована для посиделок в теплое время года.