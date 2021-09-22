Питт подал в суд на Джоли из-за поместья во Франции

Американский актер Брэдли Питт подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Анджелину Джоли из-за поместья Chateau Miraval во Франции.
По мнению Питта, Джоли не первый год пытается помешать ему распоряжаться своей долей недвижимости. Сейчас она пытается продать 40% акций на недвижимость, но не учитывает те финансы, которые Питт вкладывал в поместье.
"Компания Анджелины Джоли хочет получить свою прибыль, не беря в расчет невероятное количество денег и усилий, вложенных Брэдом Питтом в поместье. В течение последних четырех лет компания Джоли Nouvel систематически откладывала утверждение годовой отчетности и продление срока полномочий менеджера", — цитируют СМИ исковое заявление в суд.
В поместье Château Miraval Джоли и Питт сыграли свадьбу в 2014 году. Стоимость недвижимости оценивается в 60 миллионов долларов.