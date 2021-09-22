В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Питт подал в суд на Джоли из-за поместья во Франции

Лера Букина
1 час назад

Американский актер Брэдли Питт подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Анджелину Джоли из-за поместья Chateau Miraval во Франции.

Питт подал в суд на Джоли из-за поместья во Франции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Питта, Джоли не первый год пытается помешать ему распоряжаться своей долей недвижимости. Сейчас она пытается продать 40% акций на недвижимость, но не учитывает те финансы, которые Питт вкладывал в поместье.

"Компания Анджелины Джоли хочет получить свою прибыль, не беря в расчет невероятное количество денег и усилий, вложенных Брэдом Питтом в поместье. В течение последних четырех лет компания Джоли Nouvel систематически откладывала утверждение годовой отчетности и продление срока полномочий менеджера", — цитируют СМИ исковое заявление в суд.

В поместье Château Miraval Джоли и Питт сыграли свадьбу в 2014 году. Стоимость недвижимости оценивается в 60 миллионов долларов.

Шоу-бизнес,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители