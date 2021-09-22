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Ургант описал отказ Дзюбы выступать за сборную России фразой «сделал ручкой»

Lenta.ru
20 минут назад

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомментировал отказ нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы выступать за сборную России по футболу.

«Сделал ручкой»: Ургант высмеял отказ Дзюбы играть за сборную
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Его позвали, а он сказал нет. Как говорится, "сделал ручкой"», — описал решение футболиста такой фразой Ургант.

Дзюба отказался от выступлений за национальную команду, сославшись на неоптимальную форму. Футболист подчеркнул, что не хочет занимать в сборной «чужое место».

20 сентября нападающий попал в расширенный список сборной на матчи отборочного турнира ЧМ-2022. 8 октября команда дома сыграет со Словакией, а через три дня на выезде встретится со Словенией.

На сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2022 Дзюба не вызывался. В 55 матчах за команду нападающий забил 30 мячей и делит с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров сборной.

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