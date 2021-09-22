Янковский впервые прокомментировал рождение внука

Филипп Янковский впервые высказался о рождении своего внука. Он дал интервью в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.

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На вопрос Ивана Урганта о том, как чувствует себя новоиспеченный член семьи, Янковский ответил:

"Замечательно! Скоро три месяца. Он родился 26 июня, вот нянчим — это огромное удовольствие", — заявил актер.

Он также добавил, что для него и его супруги Оксаны Фандеры стать бабушкой и дедушкой было огромным счастьем. Имя внука Олег Иванович Янковский получилось случайно, они не планировали так, чтобы он был полным тезкой знаменитого советского актера.

"Мы не настаивали, когда он с нами советовался, но были рады, и мама моя, и все близкие посчитали, что это был знак. Хороший знак"

Янковский рассказал, что сейчас он стал чаще видеться с семьей. Все его родственники — актеры с плотным графиком, но пытаются выкроить время на то, чтобы повидаться с внуком.