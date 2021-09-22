Журналист Красовский извинился за то, что МакSим выжила

Когда МакSим находилась в тяжелом состоянии, журналист Антон Красовский заявил, что с вероятностью в 98% она умрет. После выписки артистки из больницы, ему пришлось извиняться.

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Врачи боролись за жизнь певицы МакSим почти два месяца. Через несколько дней после госпитализации исполнительницу ввели в искусственную кому, а также подключили ее к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Миллионы поклонников, а также коллеги певицы переживали за ее состояние. Телеведущий Андрей Малахов посвятил МакSим один из выпусков своего ток-шоу. В студии он собрал специалистов, врачей-реаниматологов, пульмонологов и многих других, которые давали прогнозы о будущем артистки.

С резким заявлением на программе выступил журналист Антон Красовский. По его мнению, исполнительница почти наверняка скончается в больнице. Как объяснил тогда Красовский, если звезду уже подключили к ЭКМО – значит ситуация критическая.

«Выживаемость после аппарата ЭКМО составляет порядка 2%. То есть с вероятностью в 98% певица МакSим умрет», — уверенно заявил Красовский в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

К счастью, предположения журналиста не сбылись: врачи в буквальном смысле вытащили МакSим с того света. Исполнительница уже начала курс реабилитации, который продлиться не меньше года. После выписки певицы Антон Красовский решил оправдаться за свои слова, однако сделал это в довольно саркастической манере.

«Ну, простите меня пожалуйста, что певица МакSим выжила. Я виноват. Реально, не знаю, в каких она была обстоятельствах <...> Я реально каждый день буду молиться за певицу МакSим», — заявил журналист в эфире YouTube-шоу «Антонимы».