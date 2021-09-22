Рэпер Птаха захотел закрыть московские бары

Российский рэп-исполнитель Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) в беседе с изданием «Москвич Mag» рассказал о своем отношении к Москве: о любимых местах и о том, что у него есть желание закрыть побольше баров, а вместо них сделать развлекательные площадки.

Фото: @ptahacao @ptahacao

Артист отметил, что после переезда из Баку в Москву в начале 1990-х годов его любимыми местами в столице были районы вблизи станций «Бирюлево-Товарная» и «Домодедовская». Позже он переехал в центр города и влюбился в него. Любимыми «тусовочными» локациями его молодости были Парк Горького и Манежная площадь, где собиралась вся столичная молодежь.

Музыкант признался, что сейчас в Москве у него нет нелюбимых мест, так как даже в самых старых районах хранится настоящая история города, которая позволяет не забывать о том, откуда берут начало его корни.

Рассуждая о том, что бы ему хотелось изменить в городе, рэпер отметил: «Я бы подумал о спальных районах. Они очень депрессивные — сразу, как выезжаешь за Третье кольцо, это заметно. И разговор не о том, чтобы перекрасить дома в разноцветные, а чтобы работать с молодежью: создавать досуговые центры».

Нуриев резюмировал, что ему бы хотелось видеть на территории Москвы меньше питейных заведений и больше площадок для развлечения молодежи.