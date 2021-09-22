Умение, которому не учат нигде, но которое необходимо каждому. Разбираемся вместе с психологом и телесно ориентированным терапевтом Ольгой Потемкиной, как правильно ссориться и каких ошибок не допускать.

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Зачем вообще ссориться?

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Ссора — это всегда про чувство нарушенных личных границ и про высказывание этого ощущения. Человек понимает, что происходящее ему не нравится, и говорит об этом партнеру. Есть вещи не очень значимые, которые мы можем упустить, а есть те, которые нас сильно задевают. Если их держать в себе, они будут копиться, и рано или поздно это приведет к вспышке ярости или к желанию минимизировать общение с человеком. Невысказывание обид всегда влияет на близость, доверие и чувство безопасности в отношениях.

Поэтому ссоры — важная составляющая отношений, которая помогает их поддерживать и улучшать.

Как правильно выражать свое недовольство?

Высказывая свое недовольство, важно говорить о себе и своих чувствах, избегая оценки поведения партнера и вашего негативного мнения о нем. Существуют техники, которые помогают правильно это сделать, но они работают, только если вы находитесь в нормальном эмоциональном состоянии. Поэтому прежде всего важно понять, насколько вы напряжены в данный момент. Для успокоения можно сделать несколько вдохов и выдохов. Если предстоит долгий серьезный разговор, можно немного пройтись перед ним. Движение и дыхание снижают адреналин, и тогда становится проще наладить контакт с собой, своими чувствами и желаниями. А это всегда увеличивает вероятность того, что вы сможете конструктивно вести разговор и будете услышаны партнером.

Техника «Я-сообщения»

Вы рассказываете о своих чувствах, а о человеке говорите в безличной конструкции.

Пример: вместо типичной фразы «Как ты меня бесишь, как можно быть таким неорганизованным» можно сказать: «Мне неприятно, когда ко мне опаздывают на встречу. Я чувствую, как будто меня не ценят и пренебрегают моим временем. Не люблю сидеть и ждать, поэтому жутко злюсь на того, кто опаздывает».

Техника «Вижу, чувствую, думаю»

Вы описываете, как видите ситуацию, говорите о своих чувствах и предлагаете решение.

Пример: актуальная сейчас ситуация, когда один из партнеров работает дома, а второй в офисе. Второй заказал посылку, рассчитывая, что первый встретит ее дома. Можно сказать: «Ты не ценишь мое время и решил(а), что если я работаю из дома, моя работа неважна». Но гораздо лучше выразить недовольство по схеме, сказав следующее: «Курьер, которого ты заказал(а), приехал в мое рабочее время, у меня был рабочий созвон, поэтому я был(а) вынужден(а) его прервать. Я жутко сержусь, что мне пришлось бросить работу и спускаться за заказом. Я чувствую, что мое время как будто не считается значимым, и мне не нравится выдергивать себя из рабочего процесса. Давай в будущем ты будешь заказывать курьера, когда ты дома, или заранее согласовывать со мной время, когда мне удобно принять заказ».

5 главных ошибок при ссоре

запрет на чувства другого. Типичные фразы: «Как ты можешь обижаться», «Не смей на меня злиться»;

манипуляция чувством вины. Типичные фразы: «Я для тебя столько сделал, а ты на меня злишься», «Все в порядке, но после нашей ссоры у меня поднялось давление»;

когда мы занимаем позицию взрослого и начинаем поучать или отчитывать другого. Типичная фраза: «Ты взрослый человек и должен понимать, что плохо»;

когда мы допускаем, что правильно только наше видение. Типичная фраза: «Ты неправильно делаешь, делай вот так»;

затягивать ссору, когда не удается достичь компромисса. Когда кажется, что спор нужно решить здесь и сейчас, разговор может затянуться надолго. В результате оба чувствуют себя вымотанными. В этой ситуации всегда лучше взять паузу и вернуться к решению конфликтной ситуации позже. Часто во время ссоры люди неосознанно допускают коммуникационные ошибки, которые мешают их примирению. Вот некоторые из них:

Чек-лист правил конструктивной