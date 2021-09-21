Лолита рассказала, как у нее разошелся шов на подбородке

Певица Лолита Милявская в эфире YouTube-шоу «Антонимы» рассказала, в каком случае пластическая операция может пойти на пользу.
«Дело в том, что вот эта штука пластическая, она работает только в одном случае: если ты собой уже доволен и тебе нужна небольшая коррекция. Ты себя любишь, у тебя есть уважение к возрасту или ты выходишь в эфир, у тебя есть уважение к телезрителю», – сказала Милявская.
По ее словам, о сделанных пластических операциях не стыдно говорить.
«Это же не гинекология, которую ты освещаешь на всю страну, например. Есть вещи интимные, но если есть что-то, что может поправить жизнь человека », - добавила Милявская.
Она также рассказала, что после пластической операции на подбородке у нее разошелся шов, так как она поет.
«Комсомольская правда» напомнила, что Лолита Милявская сделала не одну пластическую операцию. Ее правило – перед операцией желательно проколоть курс препаратов для сосудов, чтобы ускорить заживление тканей после операции.