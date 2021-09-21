Лолита рассказала, как у нее разошелся шов на подбородке

«Дело в том, что вот эта штука пластическая, она работает только в одном случае: если ты собой уже доволен и тебе нужна небольшая коррекция. Ты себя любишь, у тебя есть уважение к возрасту или ты выходишь в эфир, у тебя есть уважение к телезрителю», – сказала Милявская.