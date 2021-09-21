Певица Слава подралась с официантом в ресторане в Турции

Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказала, как на заре карьеры подралась с официантом в турецком Мармарисе.

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Как рассказала певица, она отдыхала в Турции с сестрой, тетей и подругой. Они сидели в ресторане, и официант принес им счет с сильно завышенной суммой в нем.

«Я все равно за него заплатила, потом я начала возмущаться, и они меня ударили этим счетом по башке – а это была такая кожаная папка», - поделилась Слава в Youtube-шоу «ТекилаBOOM».

Певица отметила, что и она, и вся ее компания была «в жутком подпитии». Родственницы певицы начали кричать, турки обозвали их «проститутками», после чего одна из женщин «выбила стеклянную витрину с ноги». Завязалась драка, в ходе которой Славу ударили в подбородок.

«У меня был такой полет, как в кино, я ударилась два раза головой об асфальт, потеряла сознание, у меня вывернулась челюсть. Собралась толпа, они все испугались, подумали, что я умерла», - вспомнила певица.

Слава и ее родственницы оказались в полиции, а оттуда ее повезли в больницу, где поставили челюсть на место. Певица отметила, что турки хотели посадить их в тюрьму, но ситуация разрешилась благодаря мужу Славы Анатолию Данилицкому.

«У нас была целая разборка, позвонили мэру Мармариса, приезжал мэр ко мне, чтобы я не подавала в полицию, с цветами, с какими-то подарками », - призналась Слава.