Блогер Блиновская сравнила тех, кто не может купить ее курс, с бомжами

Блогер и автор тренингов личностного роста Елена Блиновская раскритиковала людей, которые пытаются бесплатно или вскладчину получить доступ к ее марафонам. По мнению Блиновской, это «все равно что есть из помойки».

Фото: Instagram Instagram

«Покупать курс вскладчину, воровать, искать обходные пути, а не официально — это все равно что есть из помойки! И кому-то ведь нормально, вкусно и не брезгливо. Эти люди найдут кучу оправданий и объяснений, лишь бы продолжать есть из помойки», - возмутилась Блиновская в Instagram.

Официальную же покупку ее тренингов Блиновская сравнила с походом в «лучший из возможных» ресторан и констатировала, что между этими людьми лежит пропасть.

«Кто-то никогда не захочет с уровня помойки слезать — ему будет вкусно. Что ж, имеет право. А у вас как? Покупаете честно или все по помойкам шастаете?» - поинтересовалась блогер у подписчиков.

В комментариях Блиновскую поддержала певица Рита Дакота, чей новый возлюбленный тоже продвигает свои тренинги. По ее словам, тех, кто занимается пиратством, тоже будут обманывать: обсчитывать в магазинах, воровать в транспорте и лишать заслуженных наград.

«Я перестала смотреть фильмы бесплатно — мои песни стали качать миллионы, и я начала зарабатывать на стримах кучу денег, до смешного», - написала Дакота и призвала подписчиков Блиновской не обманывать ни по мелочи, ни по-крупному.