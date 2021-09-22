Брэд Питт снова подал на Анджелину Джоли в суд

Актер Брэд Питт подал на Анджелину Джоли новый судебный иск, связанный с их общим поместьем во Франции.

Фото: Neil Hall/Reuters Neil Hall/Reuters

Как пишет Daily Mail со ссылкой на документ, актриса якобы мешает ему распоряжаться своей долей собственности.

Всего поместье с виноградниками оценивается в $164 млн, здесь в 2008 году звезды сыграли свадьбу.

Юристы Питта указали на то, что Джоли пытается продать свою половину поместья за символическую сумму, что поможет ей лишить Питта права распоряжаться поместьем и получать от него прибыль, несмотря на вложенные в проект время и деньги.

Близкий к Питту источник, комментируя иск, назвал Джоли мстительной.