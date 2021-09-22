Брэд Питт снова подал на Анджелину Джоли в суд

Актер Брэд Питт подал на Анджелину Джоли новый судебный иск, связанный с их общим поместьем во Франции.
Как пишет Daily Mail со ссылкой на документ, актриса якобы мешает ему распоряжаться своей долей собственности.
Всего поместье с виноградниками оценивается в $164 млн, здесь в 2008 году звезды сыграли свадьбу.
Юристы Питта указали на то, что Джоли пытается продать свою половину поместья за символическую сумму, что поможет ей лишить Питта права распоряжаться поместьем и получать от него прибыль, несмотря на вложенные в проект время и деньги.
Близкий к Питту источник, комментируя иск, назвал Джоли мстительной.
Ранее сообщалось, что Брэд Питт снова судится с Анджелиной Джоли, оспаривая отмену решения об опеке над детьми. Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в августе 2014 года. В сентябре 2016 актриса подала на развод. У Питта и Джоли шестеро кровных и приемных детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 15-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен.