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Телеведущий Владимир Березин раскрыл подробности своего ДТП

Вероника Полынина
10 минут назад

Ведущий и диктор телевидения Владимир Березин в интервью Вячеславу Манучарову для Youtube-проекта «Эмпатия Манучи» рассказал о ДТП, в которое он попал осенью 2020 года.

Телеведущий Березин раскрыл подробности своего ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Березина, его сбило такси, которое двигалось со скоростью 75 км/ч в деревне по проселочной дороге.

«Сельская дорога. С одной стороны дороги дома, с другой дома. Куры уже не бегают. Так тихо. Солнце. Благодать земная. Я глянул налево-направо, направо-налево. Увидел, что там ничего нет, только райская погода, и смело шагнул», - поведал телеведущий.

Пока Березин переходил дорогу, у него зазвонил телефон. Он отвлекся на «две-три секунды», и в это время из-за пригорка вылетела машина.

Телеведущий отметил, что не знает, сколько находился без сознания. Открыв глаза, он увидел слетевшие с ног кроссовки и подумал, что умер.

По словам Владимира Березина, он стал рассуждать, жив он или мертв, проверять, работает ли мозг, двигаются ли руки и ноги.

Телеведущий рассказал, что пожалел сбившего его таксиста и не стал писать заявление в полицию.

«Я сказал: «Поезжай с Богом». Он ушел к машине, возвращается и говорит: «Слушайте, вы меня извините, конечно, мне машину ремонтировать, тысяч 25 не могли бы мне дать?» Тут я сказал: «Слушай, видел фильм «Любовь и голуби»? Там сцена есть – «беги, дядь Мить, беги », - вспомнил Березин.

В больнице ему диагностировали четыре перелома, однако, как отметил ведущий, это уже в прошлом.

64-летний Владимир Березин - диктор, актер, тележурналист, теле- и радиоведущий. Вел программы «Спокойной ночи, малыши!», «Время» на ОРТ (ныне – Первый канал), «Мой XX век», «Площадь звезд» на РТР (ныне – «Россия 1»), в настоящее время ведет программу «Мистические тайны кино» на канале «Москва Доверие».

Шоу-бизнес,Владимир Березин,Вячеслав Манучаров,Первый канал,
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