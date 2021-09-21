Чехова рассказала о причинах развода с актером

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, почему они с актером Гурамом Баблишвили решили развестись. Как заявила знаменитость в эфире шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1», они по-разному видели свое будущее и стремились к разным вещам.

Фото: ТАСС ТАСС

Как отметила 43-летняя ведущая, за годы отношений с Гурамом она сильно изменилась, и со временем их влюбленность стала меньше.

«Вот мы вместе вдвоем, но есть разногласия в видении нашего будущего. Востребована в этом браке я была не на 100%. То есть я была, да, женой, которая готовит, встречает, дарит тепло и ласку, но я была другого масштаба личностью. А Гураму эта личность не очень нравилась, ему другая нужна была женщина», – заявила Чехова.

Со временем телеведущая поняла, что ей тоже нужен другой мужчина. Она отметила, что с Баблишвили у них были разные интересы – супругу хотелось жить в Грузию, а Анфису тянуло в Индию или на Бали, где бы она могла «медитировать и постигать высшие материи».

«Мы стали часто разъезжаться и расставаться, мало времени проводили друг с другом. У нас стали разные интересы. Стало очевидно, что просто нам нужно пойти в разные стороны», – рассказала телеведущая.

Напомним, что отношения Баблишвили и Чехова возникли в 2009 году, когда они играли в одном спектакле. В 2012 году у пары родился сын Соломон, а в 2015 году актеры решили расписаться. Однако, официальный брак просуществовал лишь два года – в 2017 году Анфиса и Гурам развелись.