Малышева призвала мужчин чаще менять трусы

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» призвала мужчин чаще менять трусы и спать без белья.

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По ее словам, спать без трусов правильно, так как во время ночного сна «важно находиться кожа к коже» с любимым человеком.

«Тогда вы отдыхаете, тогда у вас вырабатываются гормоны радости», — пояснила она.

Соведущий Малышевой кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман согласился с коллегой, заявив, что резинка трусов может мешать кровотоку.

Их коллега педиатр Андрей Продеус добавил, что менять трусы необходимо не реже одного раза в день. Кроме того, он посоветовал полностью обновлять комплект трусов раз в полгода, потому что в ткани накапливается кишечная палочка.

«Даже при нормальной стирке, при температуре 60-70 градусов, определенный процент кишечной палочки остается на трусах и накапливается. (...) В результате вы носите не только трусы, но и ту самую кишечную палочку, которая может привести к инфекционным процессам», - предупредил Продеус.