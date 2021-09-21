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Пригожин перенес серьезную операцию

Елена Прошина
14 минут назад

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что перенес серьезную операцию на глазах. Как отметил музыкальный деятель в интервью «Пятому каналу», с возрастом его все чаще стал подводить левый глаз, однако на процедуру он отважился только после перенесенной коронавирусной инфекции.

Пригожин перенес серьезную операцию
Фото: ТАССТАСС

Пригожин отметил, что давно хотел обратиться к врачу, однако ему постоянно не хватало времени из-за нагрузки на работе. Пойти к медикам его заставил COVID-19.

«После ковида хуже стало», – заявил продюсер о негативном влиянии инфекции на зрение.

Сейчас мужчина восстанавливается после операции и ходит по дому в темных очках, поскольку яркий свет режет глаза.

«Мы так, подремонтировались немножко!» — с иронией заявил Пригожин.

Напомним, что продюсер заразился коронавирусом во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Причем заболевание Иосиф перенес крайне тяжело, а местным врачам пришлось постоянно дежурить возле его койки.

Информацию о проблемах со зрением сам продюсер на публику не выносил, однако тайну раскрыла его жена Валерия, которая выложила в соцсети видео с супругом в солнцезащитных очках.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,
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