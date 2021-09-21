«Опубликовала кусок вареника»: певица Слава осудила Айзу за интимные фото

Певица Слава осудила бывшую жену рэпера Гуфа Айзу за то, что она устроила хайп вокруг своих интимных фото. В YouTube-шоу «ТекилаBOOM» артистка заявила, что скептически относится к сливу снимков эротического содержания, которые происходят со звездами.
«Сейчас все это сливается специально ради хайпа. Это жутко бесит. Айза вон опубликовала кусок вареника и сразу началось: "Ой, это случайно. Как же я буду с этим жить?" У меня никогда в жизни такого не было. Более того, если бы какой-то другой человек меня так выложил, я бы сразу перестала с ним общаться», – заявила Слава.
Певица подчеркнула, что талантливый человек должен привлекать к себе внимание иными способами, отметив, что даже о личной жизни она рассказывает крайне редко, почти не публикуя фотографии с возлюбленным Анатолием Данилицким.
Напомним, что также в ходе шоу Слава назвала телеведущую Ксению Собчак и репера Тимати самыми антисексуальными персонажами страны. Так она прокомментировала возможное существование слитой в 2000-е годы видеозаписи, на которой запечатлен половой акт знаменитостей.
В ответ на это Собчак заявила, что «на месте Славы» стоит старательно обходить тему сексуальности и отметила, что с годами она и Тимоти «только хорошеют».