«Опубликовала кусок вареника»: певица Слава осудила Айзу за интимные фото

«Сейчас все это сливается специально ради хайпа. Это жутко бесит. Айза вон опубликовала кусок вареника и сразу началось: "Ой, это случайно. Как же я буду с этим жить?" У меня никогда в жизни такого не было. Более того, если бы какой-то другой человек меня так выложил, я бы сразу перестала с ним общаться», – заявила Слава.