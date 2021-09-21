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«Я не получила ничего»: автор песни Успенской разоблачила певицу

Алиса Селезнёва
49 минут назад

Наталья Лапина в интервью журналу «Собеседник» рассказала, почему запретила Любови Успенской исполнять хит «По полюшку». Актриса и певица призналась, что Успенская перестала платить ей авторские отчисления.

Автор песни Успенской разоблачила певицу
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro

Согласно интервью, Наталья Лапина написала песню «По полюшку» («А я по полю, я по полюшку приду к тебе...») для себя, но затем предложила ее исполнить другим певицам. Трек в том числе понравился Ирине Аллегровой.

Любовь Успенская уговорила Лапину отдать песню ей, чтобы помириться с дочерью. Певицы подписали контракт, по которому Лапина должна была получать авторские отчисления за каждое исполнение песни, выпуск ее на любых носителях и скачивание на цифровых платформах.

Лапина признается, что так и не получила обещанных денег, а директор Успенской и сама звезда перестали выходить на связь.

«Миллионные просмотры "По полюшку" в интернете – это хорошие деньги, мои миллионы рублей. Вы можете себе представить, что я не получила ничего?» — делится Наталья.

Лапина запретила Успенской исполнять «По полюшку» с 14 сентября. 4 сентября Наталья предупредила певицу о грубейшем нарушении авторских прав — согласно контракту, Любовь обязана решить проблему в течение 10 дней.

Наталья Лапина — российская и советская актриса, певица, автор песен, бывшая солистка рок-групп «Адвокат» и «Рандеву».

Шоу-бизнес,Наталья Лапина,Любовь Успенская,
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