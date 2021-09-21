Жигунова осудили из-за прогулки с тигром на поводке

Актер Сергей Жигунов разместил в своем аккаунте в Instagram фото, на котором держит на поводке маленького тигра. Из-за этого он подвергся критике со стороны своих подписчиков.
«Мой однополчанин Запашный подкинул мне на 2-3 месяца тигра. Тигр подрал диван и поссорился со Степой. Решили отдать его маме. Мама пока не знает, но, надеюсь, обрадуется», — так подписал фото актер.
Многие пользователи отреагировали негативно:
«Ему воля нужна. Отпустите его где-нибудь в Сибири»; «Самое главное, чтобы за эти два-три месяца тигренок никого не съел», — подобные комментарии оставляли подписчики.