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Сергея Жигунова осудили после прогулки с тигром на поводке

Ювелина Бернст
43 минуты назад

Актер Сергей Жигунов разместил в своем аккаунте в Instagram фото, на котором держит на поводке маленького тигра. Из-за этого он подвергся критике со стороны своих подписчиков.

Жигунова осудили из-за прогулки с тигром на поводке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
@zhigunov_sergey

«Мой однополчанин Запашный подкинул мне на 2-3 месяца тигра. Тигр подрал диван и поссорился со Степой. Решили отдать его маме. Мама пока не знает, но, надеюсь, обрадуется», — так подписал фото актер.

Многие пользователи отреагировали негативно:

«Ему воля нужна. Отпустите его где-нибудь в Сибири»; «Самое главное, чтобы за эти два-три месяца тигренок никого не съел», — подобные комментарии оставляли подписчики.

Шоу-бизнес,Сергей Жигунов,
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