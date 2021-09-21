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Николь Кидман раскрыла подробности развода с Томом Крузом

Ювелина Бернст
59 минут назад

Австралийская актриса Николь Кидман раскрыла подробности о своем браке и разводе с актером Томом Крузом. Ее цитирует Fox News.

Николь Кидман раскрыла подробности развода с Крузом
Фото: РамблерРамблер

Голливудская пара познакомилась на съемках фильма «Дни грома». Возлюбленные поженились в 1990 году, через шесть месяцев после выхода картины, и прожили вместе более десяти лет.

Развелись они в 2001 году и оба не комментировали свой развод. Сейчас Кидман решилась обсудить это.

«Думаю, что я предложила это. Может быть, я стала немного более трепетной, но я всегда стараюсь быть как можно более открытой. Я просто предпочитаю так жить в этом мире», — рассказала она.

Звезда призналась, что в браке с Крузом не редко чувствовала боль. При этом в отношениях она предпочитает теплый, а не "колючий" подход.

«Мой [нынешний] муж Кит говорит, что, когда он встретил меня, он спросил: "Как твое сердце?" И я, по-видимому, ответила: "Открыто"», — вспомнила Кидман.

Тем временем Ирина Шейк отреагировала на слухи о романе с Канье Уэстом.

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