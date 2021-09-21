Николь Кидман раскрыла подробности развода с Крузом

Австралийская актриса Николь Кидман раскрыла подробности о своем браке и разводе с актером Томом Крузом. Ее цитирует Fox News.
Голливудская пара познакомилась на съемках фильма «Дни грома». Возлюбленные поженились в 1990 году, через шесть месяцев после выхода картины, и прожили вместе более десяти лет.
Развелись они в 2001 году и оба не комментировали свой развод. Сейчас Кидман решилась обсудить это.
«Думаю, что я предложила это. Может быть, я стала немного более трепетной, но я всегда стараюсь быть как можно более открытой. Я просто предпочитаю так жить в этом мире», — рассказала она.
Звезда призналась, что в браке с Крузом не редко чувствовала боль. При этом в отношениях она предпочитает теплый, а не "колючий" подход.
«Мой [нынешний] муж Кит говорит, что, когда он встретил меня, он спросил: "Как твое сердце?" И я, по-видимому, ответила: "Открыто"», — вспомнила Кидман.