Собчак ответила на слова Славы об антисексуальности

Телеведущая Ксения Собчак ответила певице Славе, которая назвала ее и рэпера Тимоти самыми антисексуальными персонажами в России. Как написала журналистка в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», певице стоит вовсе обходить тему сексуальности.

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«На месте Славы я б вообще тему сексуальности старательно обходила. Но как говорится, кому арбуз, кому свиной хрящик. И вообще считаю я, Тиман, ну и ещё Том Харди с годами только хорошеем», – написала Собчак.

Ранее Ксения неоднократно признавалась, что не считает себя красавицей, а объективно оценивает свою внешность. При этом Собчак довольна своим внешним видом и периодически публикует как откровенные фотографии, так и снимки, на которых она запечатлена без макияжа.

Напомним, что накануне Слава в эфире YouTube-шоу «ТекилаBOOM» негативно высказалась о Ксении Собчак и Тимати. Она не поверила, что в интернете может существовать эротическое видео с участием звездной парочки.