Арбенина объяснила появление пустышек в шоу-бизнесе пандемией

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина заявила, что пандемия «задушила» талантливых людей в шоу-бизнесе, а на поверхность «вылетели пустышки». Как она объяснила в интервью StarHit, у молодых исполнителей просто не хватало денег, чтобы начать свою карьеру.

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Певица отметила, что за полтора года пандемии шоу-бизнес серьезно не изменился, а вышедшие на первый план тик-токеры и блогеры – временное явление.

«Это такая молодая пена, которая, безусловно, сойдет. И мне бы очень хотелось, чтобы после этой пены появился кто-то, действительно, талантливый. Неважно откуда, из Тик-Тока, из блогов, из космоса, но хочется, чтобы наш шоу-бизнес пополнялся», – отметила Арбенина.

При этом за время пандемии, по мнению лидера «Ночных снайперов», никого талантливого не появилось. А причина этому – отсутствие возможности расти и становиться на ноги.

«Если уж мастодонтов она согнула в три погибели, что говорить про начинающих, у которых элементарно нет средств, чтобы записать EP. И на поверхность, конечно же, вылетели эти самые пустышки», – сказала Арбенина, подчеркнув, что про «пустышек» скоро все забудут.

Певица отметила, что и для неё пандемия оказалась испытанием, поскольку кроме выступлений у неё нет дополнительных источников дохода. Однако коронавирус позволил ей впервые полностью быть с детьми.