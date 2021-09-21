Экс-супруга Шаляпина вышла замуж за молодого избранника

Бывшая жена певца Прохора Шаляпина, Лариса Копенкина, вышла замуж за Василия Райского, который младше ее на несколько лет. Об этом женщина сообщила на своей личной странице в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Копенкина опубликовала видео, где она вместе с возлюбленным прибывает к дверям ЗАГСа на мотоцикле.

«Что нам ветер, что нам зной, что нам дождик проливной когда а что » (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. WomanHit.ru), — подписала выложенный ролик экс-супруга Шаляпина. Также женщина поделилась снимком, на котором она запечатлена с букетом белых роз.

После росписи Лариса устроила грандиозную вечеринку в клубе. Бывшая жена Прохора была одета в длинное платье, расшитое темно-оранжевыми пайетками. Копенкина весь вечер пела эстрадные песни и танцевала.

Некоторые подписчики 67-летней женщины считают, что она сыграла свадьбу назло бывшему мужу. Как известно, летом Шаляпин женился на миллиардерше из Канады.