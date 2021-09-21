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Чехова объяснила, почему не вышла замуж за Тишко

Ювелина Бернст
58 минут назад

Телеведущая Анфиса Чехова объяснила, почему не вышла замуж за актера и телеведущего Владимира Тишко. Об этом она рассказала в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Чехова объяснила, почему не вышла замуж за Тишко
Фото: @achekhova@achekhova

«Мы были слишком разные люди. У нас отношения были как американские горки. Взлет — падение, взлет — падение. Бурные очень отношения. Характерами мы не сошлись. Мне уже тогда хотелось просто какого-то спокойствия. Моя нервная система не выдерживала этих скачков, этих адреналиновых встрясок», — заявила звезда.

Кадр из программы «Судьба человека»

Чехова объяснила, что в итоге они расстались:

«Какая разница, кто и куда ушел. Отношения просто закончили свое существование».

Ранее сообщалось, что звезда «Тату» встречается с долларовым миллионером.

Шоу-бизнес,Владимир Тишко,Анфиса Чехова,
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