«Оль, прекращай!»: фото Бузовой рассмешило фанатов

Ольга Бузова насмешила подписчиков снимком, на котором она подтягивает трусы купальника.

Фото: Рамблер Рамблер

Экс-ведущая «Дома-2» опубликовала фотографию, где она стоит в море и придерживает трусы купальника.

«Диета временно отменяется», - сообщила Бузова.

Фото вызвало бурную реакцию подписчиков. В комментариях они предположили, что Бузова держит трусы, чтобы их не смыло морской волной.

«Когда поддерживаешь трусики, чтоб не слетели», - пошутила nesteaa.

При этом комментаторы обратили внимание, что телеведущая слишком сильно втягивает живот, и посоветовали ей не комплексовать из-за внешности.