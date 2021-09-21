«Оль, прекращай!»: фото Бузовой рассмешило фанатов

Ольга Бузова насмешила подписчиков снимком, на котором она подтягивает трусы купальника.
Экс-ведущая «Дома-2» опубликовала фотографию, где она стоит в море и придерживает трусы купальника.
«Диета временно отменяется», - сообщила Бузова.
Фото вызвало бурную реакцию подписчиков. В комментариях они предположили, что Бузова держит трусы, чтобы их не смыло морской волной.
«Когда поддерживаешь трусики, чтоб не слетели», - пошутила nesteaa.
При этом комментаторы обратили внимание, что телеведущая слишком сильно втягивает живот, и посоветовали ей не комплексовать из-за внешности.
«Зачем так живот втянула. Все ребра наверху», «Зачем так живот втягивать???», «Оль, прекращай неестественно втягивать живот, ок? Нет причин это делать, долой комплексы...» - отреагировали поклонники.