«Тётенька с башкирского базара»: Павел Воля пошутил над склонной к полноте женой

Телеведущая Ляйсан Утяшева в своем кулинарном шоу «Дерзкая готовка» рассказала, что начинает нравиться своей бабушке, когда заметно поправляется.

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В ходе шоу на YuTube-канале Утяшева попросила рэпера Джигана дать ей совет, как кормить мужа, шоумена Павла Волю. По ее словам, она кормит его от души, но Павел все равно остается очень худым.

«Да он никогда не поправиться. У него метаболизм очень жесткий, что все горит», - сказал Джиган.

Он посоветовал есть хлеб и макароны, гречку и рис с мясом. По словам Воли, он ест шесть раз в день и еще дважды ночью – в 2 часа ночи и в 6 утра, но все равно не поправляется. Утяшева в свою очередь пожаловалась, что ей такой рацион противопоказан.

«Я сразу превращусь в большую тетеньку с башкирского базара < > Зато я нравлюсь своей бабушке. Она говорит: «Наконец-то ты похожа на человека – большие щечки, большие ручки, большое пузико», - сказала Утяшева.

В ответ Воля пошутил, что у его жены в такие периоды становится очень смешное лицо.

«Ты когда в глазок смотришь, ничего кроме лица не видишь», - пояснил юморист.