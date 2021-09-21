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"Предводитель у них Чипс": Анна Калашникова пожаловалась на шайку соседских котов

Майк Габриелян
1 час назад

Певица и актриса Анна Калашникова пожаловалась на соседей по даче, которые завели огромных котов. Животные, похожие на рысей, перелазят через забор и испражняются на участке актрисы, сообщает «Собеседник».

Калашникова пожаловалась на шайку соседских котов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Калашникова рассказала, что живёт в подмосковном доме. Ее соседи купили трех котов породы курильский бобтейл.

«Предводитель у них - рыжий котяра по кличке Чипс. Эта шайка без проблем пробирается через наш забор. Главная беда – эти коты выбрали наш участок, как туалет. Откладывают у нас огромные кучи», - написала актриса.

По ее словам, семья устала за ними убирать, шестилетний сын гоняет хулиганов, но походы в туалет не прекращаются, и на участке стоит ужасный запах.

Соседи пообещали, что купят специальные вольеры, чтобы коты не бродили по чужой территории, однако пока ситуация не изменилась.

Калашникова вспомнила о котах, поскольку в соцсетях активно обсуждают новость о балерине Анастасии Волочковой, которая справила нужду под ёлочкой на своем дачном участке.

Она отметила, что ей было бы неприятно, если ее маленький сын увидел, как соседка справляет нужду под окнами.

«Для этого все-таки есть отдельные места. Мы же все-таки люди!», - резюмировала актриса.

Шоу-бизнес,Анна Калашникова,ИД "Собеседник",
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