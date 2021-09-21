Калашникова пожаловалась на шайку соседских котов

Певица и актриса Анна Калашникова пожаловалась на соседей по даче, которые завели огромных котов. Животные, похожие на рысей, перелазят через забор и испражняются на участке актрисы, сообщает «Собеседник».

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Калашникова рассказала, что живёт в подмосковном доме. Ее соседи купили трех котов породы курильский бобтейл.

«Предводитель у них - рыжий котяра по кличке Чипс. Эта шайка без проблем пробирается через наш забор. Главная беда – эти коты выбрали наш участок, как туалет. Откладывают у нас огромные кучи», - написала актриса.

По ее словам, семья устала за ними убирать, шестилетний сын гоняет хулиганов, но походы в туалет не прекращаются, и на участке стоит ужасный запах.

Соседи пообещали, что купят специальные вольеры, чтобы коты не бродили по чужой территории, однако пока ситуация не изменилась.

Калашникова вспомнила о котах, поскольку в соцсетях активно обсуждают новость о балерине Анастасии Волочковой, которая справила нужду под ёлочкой на своем дачном участке.

Она отметила, что ей было бы неприятно, если ее маленький сын увидел, как соседка справляет нужду под окнами.