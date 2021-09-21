Асмус показала фото с обнаженной грудью

Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото с окровавленной обнаженной грудью.

Фото: Instagram Instagram

На снимке артистка имитирует с помощью грима и бутафорской крови перерезанное горло. Алые струйки стекают по ее груди, едва прикрытой волосами. Перед Асмус находится стол с яблоками, красной смородиной и лепестками роз.

Концептуальное фото понравилось не всем подписчикам. Предвидя это, Кристина разместила под снимком более десяти хэштегов. Она поиронизировала над недовольными комментаторами: #мозгпокинулчат, #здесьлучшекороткиеволосы, #праваябольше,#увсехразведёноккрышаедет, #всеужевсёвидели.

«Вести» сообщают, что звезда опубликовала фото, рекламируя «Леди Макбет Мценского уезда». Это спектакль по повести Николая Лескова, в котором участвует Асмус. Данной постановкой столичный театр имени Ермоловой открыл новый сезон.