Лолита заговорила о смерти

Певица Лолита Милявская рассказала, что завещала кремировать себя и развеять прах, потому что не любит жить тесно. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Дождь», который был признан иноагентом.
«Я человек, который не любит жить некомфортно. Почему я завещала себя похоронить исключительно в урне и вообще развеять. Я сказала: ребята, вы что, сколько стоят эти гробы? А потом, я не люблю жить тесно, что я буду лежать так, мне и там нужно пространство», - сказала Милявская.
По ее словам, земля безумно дорогая, и лучше купить «трешку» кому-нибудь.
«И потом вот это насилие над родственниками — сходите на кладбище, помяните меня. Не надо, лучше сходите в клуб и оторвитесь. Налейте чего-нибудь и закусите за мое здоровье, я лучше на это оставлю», - пояснила артистка, которой в ноябре исполнится 58 лет.