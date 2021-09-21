Лолита заговорила о смерти

«Я человек, который не любит жить некомфортно. Почему я завещала себя похоронить исключительно в урне и вообще развеять. Я сказала: ребята, вы что, сколько стоят эти гробы? А потом, я не люблю жить тесно, что я буду лежать так, мне и там нужно пространство», - сказала Милявская.