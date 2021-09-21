Возмущенный Лука Сафронов ответил на критику Алены Кравец

Пианист Лука Сафронов оказался в центре нового скандала. Светская львица Алёна Кравец раскритиковала его за лишний вес, пишет «Собеседник».

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«Я сама готова отвести его за руку в специализированную клинику. Нельзя так разъедаться. Это очень опасно для здоровья», - сказала Алёна Кравец.

По ее мнению, у полных мужчин «хромает потенция» и наблюдаются проблемы с психикой. Кроме того, Лука может остаться в холостяках.

Сын Никаса Сафронова не замедлил с ответом. Он сказал, что не испытывает никаких проблем и не страдает от дефицита женщин.

«Эта новость застала меня в Турции, где я провожу свой отдых среди большого количества обнаженных привлекательных женщин», - сказал Лука.

По его словам, он всегда пользовался большим успехом у женского пола и порой не знал, как «прятаться от восхищенных взглядов дам разной комплекции».