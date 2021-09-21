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Возмущенный Лука Сафронов ответил на критику Алены Кравец

Майк Габриелян
1 час назад

Пианист Лука Сафронов оказался в центре нового скандала. Светская львица Алёна Кравец раскритиковала его за лишний вес, пишет «Собеседник».

Возмущенный Лука Сафронов ответил на критику Алены Кравец
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сама готова отвести его за руку в специализированную клинику. Нельзя так разъедаться. Это очень опасно для здоровья», - сказала Алёна Кравец.

По ее мнению, у полных мужчин «хромает потенция» и наблюдаются проблемы с психикой. Кроме того, Лука может остаться в холостяках.

Сын Никаса Сафронова не замедлил с ответом. Он сказал, что не испытывает никаких проблем и не страдает от дефицита женщин.

«Эта новость застала меня в Турции, где я провожу свой отдых среди большого количества обнаженных привлекательных женщин», - сказал Лука.

По его словам, он всегда пользовался большим успехом у женского пола и порой не знал, как «прятаться от восхищенных взглядов дам разной комплекции».

Ранее сообщалось, что 250-килограммовый сын Никаса Сафронова раскрыл, как за долгие годы тренировок приобрел навыки обольщения женщин.

Шоу-бизнес,Алена Кравец,ИД "Собеседник",
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