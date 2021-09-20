«Разошлись из-за ругани»: Алана Мамаева вернулась к бывшему мужу

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алана, судя по всему, снова встречается со своим бывшим мужем. Однако речь не о полузащитнике «Ростова», развод с которым состоялся весной этого года, а о трехкратном чемпионе мира по кикбоксингу Александре Липовом, который после расставания с ней успел жениться на блогере Александре Кабаевой и развестись, отсидеть в колонии за мошенничество, вернуться и снова наладить свои дела, а теперь тренирует звезд — одним из его клиентов является олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

Фото: aleksandrlipovoy/Instagram aleksandrlipovoy/Instagram

Алана Мамаева и известный кикбоксер Александр Липовой расстались в 2013 году, у них общий сын. В последнее время пара постоянно появляется вместе на различных мероприятиях, держится за руки и прилюдно целуется. В Instagram молодых людей стали появляться много совместных видео, в том числе с детьми - их общим сыном Алексом и дочерью Алисой, которую модель родила от футболиста Павла Мамаева.

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"Санта-Барбара"

Мамаева и Липовой были женаты с 2011 по 2013 год, в браке у них родился сын Алекс. В 2013-м Алана вышла замуж за Павла Мамаева и родила ему дочь Алису, однако пара развелась весной этого года. Липовой весной этого года также развелся со своей супругой - известным блогером Александрой Кабаевой, с которой у него есть общий сын Демид. Теперь Мамаева и Липовой снова официально свободны и могут восстановить свои отношения.

История любви и развода

Липовой и Мамаева ранее сообщали, что познакомились на съемках телепрограммы "Давай поженимся" на Первом канале, однако позже выяснилось, что это была неправда. На самом деле в момент съемок передачи пара уже состояла в браке, и все это было лишь пиаром. Причиной развода Аланы и кикбоксера стали, по словам девушки, постоянные измены Липового.

"Как выяснилось, я думала, он мне изменил. А он говорит, что такого не было, и мы разошлись из-за ругани, которая была в период беременности", - говорила модель в одном из интервью.

Новый брак и колония

В итоге 20 декабря 2016-го Липовой женился на Александре Кабаевой. История их отношений была непростой: в начале 2019-го спортсмена арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее Липовой одолжил криптовалютчику Александру Прохорову 4,5 млн рублей, но так и не дождался денег обратно. По его заявлению в полицию было заведено уголовное дело, после чего кикбоксер предложил обидчику избежать реального заключения - пообещал добиться для него условного срока в обмен на сумму в 14,5 млн руб (якобы у него имелись связи в правоохранительных органах). Прохоров воспользовался этим шансом и написал заявление в полицию, а Липового арестовали во время передачи ему денег. В итоге кикбоксер был приговорен к двум годам колонии.

Через несколько месяцев после его ареста стало известно, что Кабаева ждет ребенка. Она родила сына, которого назвали Демид и которого Липовой увидел, только выйдя из заключения. К счастью для спортсмена, на свободу он вышел раньше положенного срока.

Ребенок Липового и Мамаевой

Сын Липового и Мамаевой - тот самый Алекс, в регулярных избиениях которого Алана недавно обвинила Павла Мамаева. В октябре 2018 года Липовой угрожал Мамаевым судом. Тогда кикбоксер заявил, что его насильно лишили отцовства и незаконно изменили фамилию его сыну, а сам он не может с ним общаться. На эту тему он недавно выложил пост в Instagram, заявив о примирении. Кстати говоря, в соцсетях спортсмена теперь есть видео не только с обоими сыновьями, но и с дочерью Павла и Алана Мамаевых - Алисой.

В своем недавнем интервью Мамаева также заявила о том, что Павел отказался от Алекса и это ее шокировало. Модель считает, что этот поступок футболист мог совершить из-за нежелания платить алименты.

"Я настолько была уверена в нем как в отце. Да, муж он хреновый, но как отец он настоящий мужик. Я даже не подумала, что такое может произойти. Когда я услышала это, у меня рухнуло все. Я просто охренела. Неужели это из-за алиментов? У меня слов не было", — сказала Алана Мамаева.

Интересно, что Липовой, несмотря на претензии к Мамаевым из-за сына, в 2018 году поддержал Павла, когда тот был арестован и осужден. По словам кикбоксера, футболист попал под раздачу и наказание было слишком суровым. По злой иронии судьбы меньше чем через полгода он также оказался за решеткой.

Спортивные достижения Липового