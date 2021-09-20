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"Воровал у мамы золото": СМИ разоблачили мужа Азизы

Майк Габриелян
44 минуты назад

СМИ выяснили детали сомнительного прошлого мужа певицы Азизы - Александра Соколова. По данным знакомых, избранник звезды раньше любил азартные игры. Из-за этого мужчина спустил много своих и чужих денег.

"Воровал у мамы золото": СМИ разоблачили мужа Азизы
Фото: © Россия 1© Россия 1

«Воровал у мамы золото, сдавал в ломбард», – рассказала знакомая матери Соколова в эфире телеканала «Россия-1».

Матери Александра позже пришлось выкупать украшения в ломбарде.

Другая знакомая - Людмила Королева – рассказала, что помнит случай, когда Соколов вынес из дома телевизор, а позже рассказал, что квартиру ограбили.

Также стало известно, что из-за долгов Александра банк отобрал у семьи квартиру.

Ранее сообщалось, что 57-летняя российская певица Азиза вышла замуж за 37-летнего итальянца Александра Лортэ. При этом многие артисты оказались недовольны её свадьбой, поскольку артистка решила не звать их на бракосочетание. Позже выяснилось, что настоящее имя Лортэ – Александр Соколов, он уроженец Липецка.

Шоу-бизнес,Людмила Королева,Александр Соколов,
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