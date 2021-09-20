"Воровал у мамы золото": СМИ разоблачили мужа Азизы

СМИ выяснили детали сомнительного прошлого мужа певицы Азизы - Александра Соколова. По данным знакомых, избранник звезды раньше любил азартные игры. Из-за этого мужчина спустил много своих и чужих денег.
«Воровал у мамы золото, сдавал в ломбард», – рассказала знакомая матери Соколова в эфире телеканала «Россия-1».
Матери Александра позже пришлось выкупать украшения в ломбарде.
Другая знакомая - Людмила Королева – рассказала, что помнит случай, когда Соколов вынес из дома телевизор, а позже рассказал, что квартиру ограбили.
Также стало известно, что из-за долгов Александра банк отобрал у семьи квартиру.
Ранее сообщалось, что 57-летняя российская певица Азиза вышла замуж за 37-летнего итальянца Александра Лортэ. При этом многие артисты оказались недовольны её свадьбой, поскольку артистка решила не звать их на бракосочетание. Позже выяснилось, что настоящее имя Лортэ – Александр Соколов, он уроженец Липецка.