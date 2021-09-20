"Воровал у мамы золото": СМИ разоблачили мужа Азизы

СМИ выяснили детали сомнительного прошлого мужа певицы Азизы - Александра Соколова. По данным знакомых, избранник звезды раньше любил азартные игры. Из-за этого мужчина спустил много своих и чужих денег.

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«Воровал у мамы золото, сдавал в ломбард», – рассказала знакомая матери Соколова в эфире телеканала «Россия-1».

Матери Александра позже пришлось выкупать украшения в ломбарде.

Другая знакомая - Людмила Королева – рассказала, что помнит случай, когда Соколов вынес из дома телевизор, а позже рассказал, что квартиру ограбили.

Также стало известно, что из-за долгов Александра банк отобрал у семьи квартиру.